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Презентация мирового рейтинга лучших университетов мира
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РИА Новости

Презентация мирового рейтинга лучших университетов мира

15:33 03.06.2020
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11 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга QS World University Rankings 2020/2021 ("Рейтинг лучших университетов мира 2020/2021").
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Участник в Москве:
- региональный директор компании QS Quacquarelli Symonds по России, Восточной Европе и Средней Азии Сергей ХРИСТОЛЮБОВ.

В Лондоне:
- директор по глобальным партнерствам компании QS Ltd. Зоя ЗАЙЦЕВА.

В онлайн режиме к мероприятию присоединятся:
- ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;
- президент Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимир БОГАТЫРЕВ.

Поменялись ли лидеры рейтинга? Какие изменения произошли внутри группы российских вузов? Что сделано для улучшения репутации российского высшего образования? Повлияла ли пандемия COVID-19 на места в рейтинге?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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