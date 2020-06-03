Презентация мирового рейтинга лучших университетов мира

- региональный директор компании QS Quacquarelli Symonds по России, Восточной Европе и Средней Азии Сергей ХРИСТОЛЮБОВ.- директор по глобальным партнерствам компании QS Ltd. Зоя ЗАЙЦЕВА.- ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ;- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;- президент Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;- ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимир БОГАТЫРЕВ.Поменялись ли лидеры рейтинга? Какие изменения произошли внутри группы российских вузов? Что сделано для улучшения репутации российского высшего образования? Повлияла ли пандемия COVID-19 на места в рейтинге?