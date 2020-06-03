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Культура
2020-06-03T16:56
https://ria.ru/20200603/1572410612.html
Вступительные испытания в творческих вузах частично пройдут в очной форме
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РИА Новости

Вступительные испытания в творческих вузах частично пройдут в очной форме

15:33 03.06.2020 (обновлено: 16:56 03.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаЗаместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова
Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Вступительные испытания в творческих вузах пройдут в несколько этапов, в том числе очно, сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.
"Сегодня принято решение о том, что единый государственный экзамен будет проходить в очной форме, и Роспотребнадзор принял рекомендации о том, что и вступительные экзамены в вузы, творческие экзамены, мы тоже сможем провести в очной форме", - сообщила Ярилова в эфире радио "Комсомольская правда".
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Замминистра отметила, что прием документов абитуриентов творческих вузов пройдет в режиме онлайн, он начнется с 20 июня. Она также сообщила, что ректорам этих вузов даны рекомендации провести максимально возможное количество прослушиваний дистанционно, а очные испытания проводить уже на последнем этапе с соблюдением всех мер предосторожности, которые рекомендованы Роспотребнадзором.
Ярилова также рассказала, что сейчас обсуждается вопрос увеличения числа бюджетных мест.
"Очень рассчитываем на то, что дополнительные бюджетные места сегодня будут добавлены и творческим вузам. Мы соответствующую потребность отправили как в Миннауки, так и в аппарат правительства для дальнейшей проработки и для дальнейшего рассмотрения", - заключила замминистра.
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