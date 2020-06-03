Вступительные испытания в творческих вузах частично пройдут в очной форме

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Вступительные испытания в творческих вузах пройдут в несколько этапов, в том числе очно, сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Сегодня принято решение о том, что единый государственный экзамен будет проходить в очной форме, и Роспотребнадзор принял рекомендации о том, что и вступительные экзамены в вузы, творческие экзамены, мы тоже сможем провести в очной форме", - сообщила Ярилова в эфире радио "Комсомольская правда"

Замминистра отметила, что прием документов абитуриентов творческих вузов пройдет в режиме онлайн, он начнется с 20 июня. Она также сообщила, что ректорам этих вузов даны рекомендации провести максимально возможное количество прослушиваний дистанционно, а очные испытания проводить уже на последнем этапе с соблюдением всех мер предосторожности, которые рекомендованы Роспотребнадзором.

Ярилова также рассказала, что сейчас обсуждается вопрос увеличения числа бюджетных мест.