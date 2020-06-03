Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19

Согласно рекомендациям, для медикаментозной профилактики коронавируса у взрослых возможно интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа (ИФН-α). "В качестве препарата для химиопрофилактики рассматривается гидроксихлорохин, в случае его недоступности возможно использовать мефлохин", - говорится в документе.