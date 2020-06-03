Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Для профилактики COVID-19 рассматривается гидроксихлорохин, в случае его недоступности можно использовать мефлохин, следует из рекомендаций Минздрава РФ по лечению коронавируса.
Согласно рекомендациям, для медикаментозной профилактики коронавируса у взрослых возможно интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа (ИФН-α). "В качестве препарата для химиопрофилактики рассматривается гидроксихлорохин, в случае его недоступности возможно использовать мефлохин", - говорится в документе.
Уточняется, что в ряде стран из-за напряженной эпидемической ситуации медикаментозную профилактику проводят хлорохином, гидроксихлорохином и мефлохином.
"Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.