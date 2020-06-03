Путин поддержал идею создать резерв средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания материального резерва средств индивидуальной защиты, отметив, что данная продукция должна быть всегда в работоспособном состоянии, на это также нужно предусмотреть финансирование.
Соответствующее предложение озвучил в ходе совещания о состоянии легкой промышленности глава Минпромторга Денис Мантуров - по его словам, "заложить в номенклатуру" возможно до 15 миллиардов рублей, это будет касаться масок, защитных костюмов, респираторов, в перечень также могут быть включены многоразовые очки, перчатки и антисептики.
"Согласен с необходимостью закладывать в Росрезерв необходимые средства индивидуальной защиты, но тогда нужно своевременно предусматривать и выделение денег на так называемое освежение этой продукции: то есть она должна быть в работоспособном состоянии. Всегда надо делать это просто своевременно", - сказал Путин.
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