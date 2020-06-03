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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:29
https://ria.ru/20200603/1572410225.html
В США зафиксировали первый случай коронавируса у собаки
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РИА Новости

В США зафиксировали первый случай коронавируса у собаки

15:29 03.06.2020
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© FlickrНемецкая овчарка
Немецкая овчарка
© Flickr
Немецкая овчарка. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией в стране у собаки, положительный тест был получен у немецкой овчарки в штате Нью-Йорк, говорится в заявлении Службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США.
Как сообщила ветеринарная служба, немецкая овчарка была отправлена на обследование в частную ветеринарную клинику, после того как у нее были обнаружены симптомы респираторного заболевания. После получения положительного результата теста на SARS-CoV-2, дополнительные образцы были отправлены в лаборатории национальной ветеринарной службы, где заражение подтвердилось.
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Отмечается, что у одного из хозяев питомца было подтверждено заражение COVID-19. Вместе с немецкой овчаркой в доме также проживала еще одна собака, у нее не было симптомов коронавируса, однако тест на антитела к вирусу дал положительный результат.
В заявлении говорится, что "ожидается полное выздоровление собаки".
Как подчеркивает Служба инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США, ранее коронавирус был обнаружен у тигра, льва и двух кошек.
Ранее сообщалось, что мопс по кличке Уинстон стал первой собакой в США с подтвержденной коронавирусной инфекцией, однако позднее ветеринарные власти США не подтвердили эти сообщения.
Ветеринарные лаборатории минсельхоза выступают как официальный источник подтвержденных тестов на COVID-19 у животных в США. Именно эта структура уведомляет ВОЗ о случаях таких заражений.
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