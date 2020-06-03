РИМ, 3 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Бывший премьер-министр Маттео Ренци предложил изменить Конституцию Италии и перейти к прямым выборам президента или премьер-министра республики.

"Полагаю, настал момент всерьез набраться мужества и ответить на вызов, введя прямые выборы президента республики или председателя Совета министров. Речь идет об изменении Конституции для того, чтобы позволить гражданам решать, кому, как и когда доверять судьбу страны точно так же, как это происходит каждые пять лет, когда они доверяют судьбу собственного города на выборах мэра", - написал известный политик в своей новой книге "Ход конем", некоторые отрывки из которой опубликованы на Апеннинах в среду, накануне ее выхода в свет.

Ренци предлагает провести в Италии крупную конституционную реформу, которая с введением в политическую практику прямых выборов национального лидера позволит "иметь во главе страны фигуру, легитимность которой будет обеспечена народным голосованием, а более не прохождением через парламент".

По мнению известного политика, скорее всего речь может идти все-таки о прямых выборах премьер-министра по аналогии с выборами мэров итальянских городов. Ренци считает такую реформу необходимой и убежден, что вскоре о ней вновь заговорят на политическом уровне.

Действующая Конституция Италии не предусматривает прямых выборов ни президента республики, ни премьер-министра. Глава государства избирается парламентом на совместном заседании его членов с участием специальных делегатов от каждой итальянской области. Что касается кандидатуры на пост председателя Совмина, то ее выдвигают политические силы, имеющие большинство в парламенте. Согласно Основному закону страны, президент республики назначает премьера и по его предложению министров.

В 2014 году Ренци предложил провести серьезную конституционную реформу, которая предусматривала, прежде всего, изменение роли и функций Сената национального парламента в системе органов государственной власти Италии. Соответствующий законопроект рассматривался в парламенте почти два года и был окончательно одобрен в апреле 2016 года. Поскольку данная реформа представляла собой пересмотр Конституции, в декабре того же года она была вынесена на народный референдум. 4 декабря большинство итальянцев отвергло эту реформу, и после объявления результатов голосования Ренци принял решение уйти в отставку с поста главы правительства.