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Ренци предложил изменить Конституцию Италии
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РИА Новости

Ренци предложил изменить Конституцию Италии

15:25 03.06.2020
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© AP Photo / Gregorio BorgiaМаттео Ренци
Маттео Ренци
© AP Photo / Gregorio Borgia
Маттео Ренци. Архивное фото
РИМ, 3 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Маттео Ренци предложил изменить Конституцию Италии и перейти к прямым выборам президента или премьер-министра республики.
"Полагаю, настал момент всерьез набраться мужества и ответить на вызов, введя прямые выборы президента республики или председателя Совета министров. Речь идет об изменении Конституции для того, чтобы позволить гражданам решать, кому, как и когда доверять судьбу страны точно так же, как это происходит каждые пять лет, когда они доверяют судьбу собственного города на выборах мэра", - написал известный политик в своей новой книге "Ход конем", некоторые отрывки из которой опубликованы на Апеннинах в среду, накануне ее выхода в свет.
Ренци предлагает провести в Италии крупную конституционную реформу, которая с введением в политическую практику прямых выборов национального лидера позволит "иметь во главе страны фигуру, легитимность которой будет обеспечена народным голосованием, а более не прохождением через парламент".
По мнению известного политика, скорее всего речь может идти все-таки о прямых выборах премьер-министра по аналогии с выборами мэров итальянских городов. Ренци считает такую реформу необходимой и убежден, что вскоре о ней вновь заговорят на политическом уровне.
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Действующая Конституция Италии не предусматривает прямых выборов ни президента республики, ни премьер-министра. Глава государства избирается парламентом на совместном заседании его членов с участием специальных делегатов от каждой итальянской области. Что касается кандидатуры на пост председателя Совмина, то ее выдвигают политические силы, имеющие большинство в парламенте. Согласно Основному закону страны, президент республики назначает премьера и по его предложению министров.
В 2014 году Ренци предложил провести серьезную конституционную реформу, которая предусматривала, прежде всего, изменение роли и функций Сената национального парламента в системе органов государственной власти Италии. Соответствующий законопроект рассматривался в парламенте почти два года и был окончательно одобрен в апреле 2016 года. Поскольку данная реформа представляла собой пересмотр Конституции, в декабре того же года она была вынесена на народный референдум. 4 декабря большинство итальянцев отвергло эту реформу, и после объявления результатов голосования Ренци принял решение уйти в отставку с поста главы правительства.
Ренци и сейчас остается одним из наиболее известных и популярных итальянских политиков поколения сорокалетних. Будучи лидером Демократической партии, он возглавлял национальное правительство с февраля 2014 по декабрь 2016 года. В марте 2018 года после крупного поражения Демпартии на парламентских выборах Ренци оставил пост партийного лидера. В сентябре 2019 года он объявил о выходе из Демпартии и создании собственной политической организации под названием "Живая Италия". Сторонники Ренци входят в нынешнее коалиционное правительство страны.
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Маттео РенциИталияВ мире
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