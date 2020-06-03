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2020-06-03T15:53
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Путин поддержал призыв к госзакупкам отечественной продукции
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РИА Новости

Путин поддержал призыв к госзакупкам отечественной продукции

15:53 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал призыв к закупке госкомпаниями отечественной продукции легкой промышленности, считает меру своевременной.
"Импорт у нас захлестывает порой. Я уже сказал об этом в начале, нужно осваивать свой собственный рынок. Поэтому предложения о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, я считаю абсолютно востребованным, своевременным и главное - справедливым", - сказал Путин на совещании по поддержке легпрома.
Он добавил, что за рубежом отрасль легкой промышленности пользуется большой поддержкой со стороны государства
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:22
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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