Путин поддержал призыв к госзакупкам отечественной продукции

"Импорт у нас захлестывает порой. Я уже сказал об этом в начале, нужно осваивать свой собственный рынок. Поэтому предложения о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, я считаю абсолютно востребованным, своевременным и главное - справедливым", - сказал Путин на совещании по поддержке легпрома.