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2020-06-03T15:43
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Путин поручил подготовить меры поддержки в сфере легкой промышленности
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РИА Новости

Путин поручил подготовить меры поддержки в сфере легкой промышленности

15:23 03.06.2020 (обновлено: 15:43 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить комплекс мер по поддержке предприятий легкой промышленности, работающих "вбелую, добросовестно".
"Хотел бы вновь повторить: важнейший приоритет государственной поддержки - это помощь компаниям, которые работают честно, соблюдаются трудовые права работников, обеспечивают их социальные гарантии", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:14
Путин заявил, что не считает легкую промышленность второсортной
Президент отметил, что на поддержку именно такого бизнеса нужно ориентировать "все дополнительные решения".
"Прошу правительство подготовить комплекс мер по созданию режима максимального благоприятствования для тех предприятий легкой промышленности, которые работают "вбелую", добросовестно", - сказал Путин.
Он отметил, что имеет в виду широкий круг вопросов, в том числе борьбу с фальсификатом, создание социальных площадок для работы предприятий, тонкую настройку системы налогообложения.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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