Путин поручил подготовить меры поддержки в сфере легкой промышленности

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить комплекс мер по поддержке предприятий легкой промышленности, работающих "вбелую, добросовестно".

"Хотел бы вновь повторить: важнейший приоритет государственной поддержки - это помощь компаниям, которые работают честно, соблюдаются трудовые права работников, обеспечивают их социальные гарантии", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

Президент отметил, что на поддержку именно такого бизнеса нужно ориентировать "все дополнительные решения".

"Прошу правительство подготовить комплекс мер по созданию режима максимального благоприятствования для тех предприятий легкой промышленности, которые работают "вбелую", добросовестно", - сказал Путин.