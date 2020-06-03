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2020-06-03T15:37
https://ria.ru/20200603/1572409937.html
Мантуров предложил создать резерв масок на 15 миллиардов рублей
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РИА Новости

Мантуров предложил создать резерв масок на 15 миллиардов рублей

15:37 03.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает сформировать резерв из масок, костюмов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму до 15 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания, на котором обсуждается ситуация в легкой промышленности России.
"Вы (президент РФ Владимир Путин - ред.) обозначили необходимость формирования также, то, что сегодня говорилось, по материальным резервам средств индивидуальной защиты. Мы проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином, и считаем возможным заложить номенклатуру до 15 миллиардов рублей - это и маски, защитные костюмы, респираторы. Ну, и помимо этого, считаем возможным включить в этот перечень еще многоразовые очки, перчатки и антисептики, помимо легпрома", - сказал Мантуров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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