Мантуров предложил создать резерв масок на 15 миллиардов рублей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает сформировать резерв из масок, костюмов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму до 15 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания, на котором обсуждается ситуация в легкой промышленности России.
"Вы (президент РФ Владимир Путин - ред.) обозначили необходимость формирования также, то, что сегодня говорилось, по материальным резервам средств индивидуальной защиты. Мы проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином, и считаем возможным заложить номенклатуру до 15 миллиардов рублей - это и маски, защитные костюмы, респираторы. Ну, и помимо этого, считаем возможным включить в этот перечень еще многоразовые очки, перчатки и антисептики, помимо легпрома", - сказал Мантуров.
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