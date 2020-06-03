Правительство Германии оценило возможность расширения G7 за счет России

БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Изменение формата Большой семерки за счет включения России или других стран возможно только единогласным решением лидеров всех входящих в объединение государств, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
"Какое-либо изменение формата возможно только путем принятия соответствующего решения на саммите. А практика приглашения гостей существовала всегда", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, как относится правительство к идее изменить формат Большой семерки.
По его словам, Берлин продолжает ждать от Вашингтона информации, "когда, где и как состоится саммит Большой семерки".
"То, что Большая семерка приглашает гостей - это традиция, это решает принимающая страна. Если же вы хотите поменять формат, то это должно быть принято единогласно Большой семеркой. То есть это две разные вещи - приглашать гостей и менять формат", - заявил Зайберт.
Он добавил, что "в отношении России есть решение от 2014 года, согласно которому до дальнейших распоряжений Семерка не будет собираться в формате G8". "Основания, по которым было принято это решение, сохраняются. Этим основанием была аннексия Крыма в нарушение международного права, а она сохраняется. Изменить это - в руках правительства России", - добавил Зайберт.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.