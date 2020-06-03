Правительство Германии оценило возможность расширения G7 за счет России

БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Изменение формата Большой семерки за счет включения России или других стран возможно только единогласным решением лидеров всех входящих в объединение государств, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. Изменение формата Большой семерки за счет включения России или других стран возможно только единогласным решением лидеров всех входящих в объединение государств, заявил официальный представитель кабмина ФРГ

"Какое-либо изменение формата возможно только путем принятия соответствующего решения на саммите. А практика приглашения гостей существовала всегда", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, как относится правительство к идее изменить формат Большой семерки.

По его словам, Берлин продолжает ждать от Вашингтона информации, "когда, где и как состоится саммит Большой семерки".

"То, что Большая семерка приглашает гостей - это традиция, это решает принимающая страна. Если же вы хотите поменять формат, то это должно быть принято единогласно Большой семеркой. То есть это две разные вещи - приглашать гостей и менять формат", - заявил Зайберт.

Он добавил, что "в отношении России есть решение от 2014 года, согласно которому до дальнейших распоряжений Семерка не будет собираться в формате G8". "Основания, по которым было принято это решение, сохраняются. Этим основанием была аннексия Крыма в нарушение международного права, а она сохраняется. Изменить это - в руках правительства России", - добавил Зайберт.