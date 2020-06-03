Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T16:12
https://ria.ru/20200603/1572409910.html
Правительство Германии оценило возможность расширения G7 за счет России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572410680_75:0:3716:2048_1036x0_80_0_0_5be328a6325e43a052fa963e21ea37a4.jpg
РИА Новости

Правительство Германии оценило возможность расширения G7 за счет России

15:37 03.06.2020 (обновлено: 16:12 03.06.2020)
1412
© AFP 2020 / Eric Piermont Логотип G7
Логотип G7
© AFP 2020 / Eric Piermont
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Изменение формата Большой семерки за счет включения России или других стран возможно только единогласным решением лидеров всех входящих в объединение государств, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
"Какое-либо изменение формата возможно только путем принятия соответствующего решения на саммите. А практика приглашения гостей существовала всегда", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, как относится правительство к идее изменить формат Большой семерки.
По его словам, Берлин продолжает ждать от Вашингтона информации, "когда, где и как состоится саммит Большой семерки".
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
Вчера, 06:32
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
"То, что Большая семерка приглашает гостей - это традиция, это решает принимающая страна. Если же вы хотите поменять формат, то это должно быть принято единогласно Большой семеркой. То есть это две разные вещи - приглашать гостей и менять формат", - заявил Зайберт.
Он добавил, что "в отношении России есть решение от 2014 года, согласно которому до дальнейших распоряжений Семерка не будет собираться в формате G8". "Основания, по которым было принято это решение, сохраняются. Этим основанием была аннексия Крыма в нарушение международного права, а она сохраняется. Изменить это - в руках правительства России", - добавил Зайберт.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
1 июня, 21:04
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" G7
4143041
Обсудить 2
Штеффен ЗайбертG7Дональд ТрампВладимир ПутинМоскваСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Вице-премьер Юрий Борисов
Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса, заявил Борисов
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Маас выразил сомнения в необходимости привлечения в G7 третьих стран
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Глава дипломатии Евросоюза назвал основное противостояние XXI века
Грузовое судно в Керченском проливе
В Крыму призвали Киев не выдумывать "корабли НАТО в Керченском проливе"
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
Маттео Ренци
Ренци предложил изменить Конституцию Италии
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл
Рефат Чубаров
Крымские татары ответили на слова Чубарова о захвате Россией юга Украины
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
Актриса Kannada TV Чандана
Телеведущая покончила с собой после отказа парня жениться на ней
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
Лента новостейМолния