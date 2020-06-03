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2020-06-03T15:24
https://ria.ru/20200603/1572409840.html
МВД решило увеличить присутствие в миссиях ОБСЕ
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РИА Новости

МВД решило увеличить присутствие в миссиях ОБСЕ

15:22 03.06.2020 (обновлено: 15:24 03.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. МВД России намерено в будущем увеличить количество своих сотрудников в миссиях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщается в проекте постановления правительства РФ, опубликованном в среду на портале проектов нормативно-правовых актов.
"В настоящее время в миссии ОБСЕ направлено девять сотрудников органов внутренних дел РФ, шесть из них проходят службу в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, что имеет важное политическое значение. В дальнейшем МВД России при поддержке МИД России планирует увеличение числа российских сотрудников в ОБСЕ", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Аргументация и другие детали в документе не приводятся.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЕвропаВ мире
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