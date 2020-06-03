МВД решило увеличить присутствие в миссиях ОБСЕ

"В настоящее время в миссии ОБСЕ направлено девять сотрудников органов внутренних дел РФ, шесть из них проходят службу в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, что имеет важное политическое значение. В дальнейшем МВД России при поддержке МИД России планирует увеличение числа российских сотрудников в ОБСЕ", - сообщается в пояснительной записке к проекту.