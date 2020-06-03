Путин поручил увеличить субсидии на кредиты для легкой промышленности

"Поручаю правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 миллиарда рублей ежегодно. В целом таким образом мы поддержим ритмичность работы предприятий, предоставим дополнительный ресурс для пополнения оборотных средств для того, чтобы соблюдались обязательства компании перед персоналом и поставщиками", - сказал президент на совещании по поддержке легпрома.