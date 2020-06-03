В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города

По словам комиссара местной полиции Джона Хейдена, 77-летний Дорн был убит во вторник в Сент-Луисе, когда, предположительно, попытался остановить ограбление ломбарда. По словам вдовы погибшего, Дорн был другом владельца ломбарда и часто проверял состояние магазина, когда срабатывала сигнализация.