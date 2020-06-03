Путин призвал дополнительно поддержать спрос

"Из-за вынужденных ограничений продажи продукции легкой промышленности упали, по некоторым направлениям сильно упали. Сейчас регионы, вся страна, постепенно возвращаются к нормальной деловой жизни, открываются торговые центры, магазины. Однако, как минимум, на этапе восстановления отрасли необходимо дополнительно поддержать спрос", - сказал Путин.