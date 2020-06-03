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Путин призвал дополнительно поддержать спрос
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РИА Новости

Путин призвал дополнительно поддержать спрос

15:21 03.06.2020 (обновлено: 15:56 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия возвращается к нормальной торговой жизни, но нужно дополнительно поддержать спрос, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по поддержке легпрома.
"Из-за вынужденных ограничений продажи продукции легкой промышленности упали, по некоторым направлениям сильно упали. Сейчас регионы, вся страна, постепенно возвращаются к нормальной деловой жизни, открываются торговые центры, магазины. Однако, как минимум, на этапе восстановления отрасли необходимо дополнительно поддержать спрос", - сказал Путин.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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