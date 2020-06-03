Препарат "Фавипиравир" противопоказан детям, заявил Минздрав

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "Фавипиравир" противопоказан для детей и беременных, следует из временных рекомендаций министерства здравоохранения РФ по лечению и профилактике коронавируса.

"Препарат зарегистрирован в Российской Федерации на следующих условиях: ...препарат противопоказан для назначения у детей и беременных", - говорится в рекомендациях.

Уточняется, что "Фавипиравир" необходимо применять только в стационаре под наблюдением медиков. Кроме того, в инструкции к нему должно быть предупреждение о неполноте клинических данных при регистрации препарата.

Также среди условий регистрации препарата в РФ - завершение клинического исследования для получения дополнительных статистически значимых данных по безопасности и клинической эффективности лекарства.