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2020-06-03T15:18
https://ria.ru/20200603/1572409518.html
В Саранске умерла женщина с COVID-19, страдавшая ожирением
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В Саранске умерла женщина с COVID-19, страдавшая ожирением

15:18 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Женщина 48 лет с коронавирусом скончалась в Саранске, у нее было ожирение третьей степени, сообщает оперштаб Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 13 пациентов с COVID-19.
"Зарегистрирован ещё 1 летальный случай. Скончалась женщина 1976 года рождения, жительница Саранска, с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирусная инфекция". Женщина имела сопутствующие психосоматические заболевания, ожирение третьей степени", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Мордовии зарегистрировано 42 новых случая коронавируса, из них 26 случаев выявлено в Саранске, 4 – в Зубово-Полянском районе, по 3 - в Ичалковском и Лямбирском районах. "Среди новых выявленных больных 7 человек старше 60 лет, 10 человек - моложе 30 лет", - отмечается в сообщении.
Всего в республике выявлено 2012 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 954 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зубово-Полянский районСаранскПроисшествия
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