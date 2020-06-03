В Саранске умерла женщина с COVID-19, страдавшая ожирением

"Зарегистрирован ещё 1 летальный случай. Скончалась женщина 1976 года рождения, жительница Саранска, с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирусная инфекция". Женщина имела сопутствующие психосоматические заболевания, ожирение третьей степени", - говорится в сообщении.