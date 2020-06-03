В Саранске умерла женщина с COVID-19, страдавшая ожирением

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Женщина 48 лет с коронавирусом скончалась в Саранске, у нее было ожирение третьей степени, сообщает оперштаб Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 13 пациентов с COVID-19.
"Зарегистрирован ещё 1 летальный случай. Скончалась женщина 1976 года рождения, жительница Саранска, с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирусная инфекция". Женщина имела сопутствующие психосоматические заболевания, ожирение третьей степени", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Мордовии зарегистрировано 42 новых случая коронавируса, из них 26 случаев выявлено в Саранске, 4 – в Зубово-Полянском районе, по 3 - в Ичалковском и Лямбирском районах. "Среди новых выявленных больных 7 человек старше 60 лет, 10 человек - моложе 30 лет", - отмечается в сообщении.
Всего в республике выявлено 2012 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 954 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.