Минздрав назвал маркировку лекарств необходимой

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ считает, что маркировка лекарств необходима, по медизделиям будет проходить тестовый режим, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе совещания по ситуации в легкой промышленности.
"По маркировке лекарственных препаратов - это обязательная мера. Мы считаем, что фактически она сегодня уже работает на высокозатратных нозологиях, и она показала себя очень хорошо. Поэтому маркировка лекарственных препаратов по законодательству у нас внедряется с 1 июля, ответственные у нас - министерство промышленности и торговли, но вся аптечная сеть, медицинские организации готовятся также", - так Мурашко ответил на вопрос президента России Владимира Путина, как он относится к необходимости реализации мер, которые намечены по маркировке лекарств.
При этом Мурашко указал, что по медицинским изделиям подготовлены нормативные документы по "пилоту", поскольку эта продукция является более разнообразной. "Нужно отработать механизмы и в пилотном проекте, мы готовы это начать", - указал он.
Министр добавил, что есть определенные сложности, в первую очередь необходимо избежать дефицита на рынке. "Мы готовы приступить к пилоту по медицинским изделиям", - при этом заключил он.