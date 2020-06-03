Минздрав назвал маркировку лекарств необходимой

В ГД предложат не штрафовать компании, не готовые к маркировке лекарств

В ГД предложат не штрафовать компании, не готовые к маркировке лекарств

При этом Мурашко указал, что по медицинским изделиям подготовлены нормативные документы по "пилоту", поскольку эта продукция является более разнообразной. "Нужно отработать механизмы и в пилотном проекте, мы готовы это начать", - указал он.