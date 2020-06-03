Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T15:33
https://ria.ru/20200603/1572409477.html
Минздрав назвал маркировку лекарств необходимой
https://cdn25.img.ria.ru/images/156067/74/1560677464_0:209:2000:1334_1036x0_80_0_0_eab45c674e36b9932cf2638a43a80dbb.jpg
РИА Новости

Минздрав назвал маркировку лекарств необходимой

15:17 03.06.2020 (обновлено: 15:33 03.06.2020)
343
© Depositphotos / KallihoraВыбор таблетки
Выбор таблетки
© Depositphotos / Kallihora
Выбор таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ считает, что маркировка лекарств необходима, по медизделиям будет проходить тестовый режим, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе совещания по ситуации в легкой промышленности.
"По маркировке лекарственных препаратов - это обязательная мера. Мы считаем, что фактически она сегодня уже работает на высокозатратных нозологиях, и она показала себя очень хорошо. Поэтому маркировка лекарственных препаратов по законодательству у нас внедряется с 1 июля, ответственные у нас - министерство промышленности и торговли, но вся аптечная сеть, медицинские организации готовятся также", - так Мурашко ответил на вопрос президента России Владимира Путина, как он относится к необходимости реализации мер, которые намечены по маркировке лекарств.
Ампулы с лекарственными препаратами
Вчера, 13:36
В ГД предложат не штрафовать компании, не готовые к маркировке лекарств
При этом Мурашко указал, что по медицинским изделиям подготовлены нормативные документы по "пилоту", поскольку эта продукция является более разнообразной. "Нужно отработать механизмы и в пилотном проекте, мы готовы это начать", - указал он.
Министр добавил, что есть определенные сложности, в первую очередь необходимо избежать дефицита на рынке. "Мы готовы приступить к пилоту по медицинским изделиям", - при этом заключил он.
420002
Обсудить 1
РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19
Ампулы с лекарственными препаратами
В ГД предложат не штрафовать компании, не готовые к маркировке лекарств
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Мурашко подтвердил старт маркировки лекарств в России с 1 июля
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав рекомендовал "Авифавир" для лечения коронавируса
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Минздраве рекомендовали тестировать всех пациентов на коронавирус
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Препарат "Фавипиравир" противопоказан детям, заявил Минздрав
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности
Путин рассказал о стратегии по защите внутреннего рынка от контрафакта
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Минздрав назвал препараты для профилактики COVID-19
Фармацевты в одной из аптек Симферополя
Разрешения на онлайн-торговлю лекарствами получили 20 аптечных сетей
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
В России доля отечественных медицинских изделий достигла 91%
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19
Мурашко сообщил об увеличении резерва защитных костюмов для медиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал призыв к госзакупкам отечественной продукции
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Путин поручил Новаку разобраться в ситуации с ЧП в Норильске
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что не считает легкую промышленность второсортной
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая коронавирус Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
Лента новостейМолния