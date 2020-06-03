Минздрав рекомендовал "Авифавир" для лечения коронавируса

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России включило препарат "Авифавир" (на основе фавипиравира) производства Российского фонда прямых инвестиций ( Министерство здравоохранения России включило препарат "Авифавир" (на основе фавипиравира) производства Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ) и "ХимРар" в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении РФПИ.

"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о включении министерством здравоохранения РФ препарата "Авифавир" в последнюю, седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции ", - сообщили в фонде.

"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса.

Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения коронавируса. В настоящее время продолжается финальный этап клинического исследования, одобренный министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов в 35 медицинских центрах.

"Авифавир" уже продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и другие.