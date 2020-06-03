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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:16
https://ria.ru/20200603/1572409434.html
Минздрав рекомендовал "Авифавир" для лечения коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848092_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_85e77d59dd0a763733becd5f36893b13.jpg
РИА Новости

Минздрав рекомендовал "Авифавир" для лечения коронавируса

15:15 03.06.2020 (обновлено: 15:16 03.06.2020)
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© Фото : РФПИПрепарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
© Фото : РФПИ
Препарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России включило препарат "Авифавир" (на основе фавипиравира) производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и "ХимРар" в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении РФПИ.
"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о включении министерством здравоохранения РФ препарата "Авифавир" в последнюю, седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - сообщили в фонде.
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"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса.
Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения коронавируса. В настоящее время продолжается финальный этап клинического исследования, одобренный министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов в 35 медицинских центрах.
"Авифавир" уже продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийОбщество
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