Путин поручил проанализировать меры поддержки МСП в легкой промышленности

"Прошу вас вместе с Мантуровым Денисом Валентиновичем, вместе с коллегами из отрасли посмотреть еще раз, как на практике работают те меры, о которых вы сказали, меры поддержки МСП. И какие предприятия отрасли легкой промышленности могут воспользоваться этими мерами, а какие - все-таки нет. И в каком реально состоянии они находятся", - сказал Путин на совещании по поддержке легпрома.

Он отметил, что исходя из такого анализа при необходимости нужно будет донастроить систему поддержки.

В своем выступлении Силуанов рассказал о тех мерах поддержки, которыми могут воспользоваться предприятия легкой промышленности. По его словам, в частности, к сегментам МСП отнесены предприятия отрасли с численностью сотрудников до 1 тысячи человек, тогда как в среднем по РФ к субъектам малого и среднего бизнеса относятся компании с численностью 150 и 200 человек.

"По сути дела, отрасль может использовать те льготы и преференции, которые есть у нас для МСП. Какие? Мы с текущего года приняли решение по пониженной ставке страховых взносов - 15% по предприятиям МСП теперь ставка страховых взносов для зарплат выше МРОТ. Это серьезное подспорье", - сказал министр.