Путин заявил, что не считает легкую промышленность второсортной

Президент в среду провел видеосовещание о ситуации в легкой промышленности. Один из участников встречи, глава совета директоров группы компаний "Русская кожа" Игорь Сурин в ходе своего выступления поблагодарил президента за неравнодушное отношение к отрасли, отметив, что ему нередко приходится слышать мнение, что легкая промышленность - не такая важная отрасль для российской экономики.

"Насколько я себе представляю по имеющимся у меня документам, у нас объем импорта чуть ли не в два раза превышает в стоимостном выражении то, что производит собственная промышленность России. Поэтому нам есть куда развиваться: и на внутренний рынок двигаться, его завоевывать рыночными же способами, и у нас огромный экспортный потенциал. Поэтому я как раз считаю, что это очень важное направление нашей совместной работы, даже не сомневайтесь", - заверил президент.