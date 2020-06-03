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2020-06-03T15:14
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Путин заявил, что не считает легкую промышленность второсортной
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РИА Новости

Путин заявил, что не считает легкую промышленность второсортной

15:14 03.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не считал легкую промышленность второсортной сферой производства - отрасль имеет большой потенциал и на внутреннем, и на внешнем рынках.
Президент в среду провел видеосовещание о ситуации в легкой промышленности. Один из участников встречи, глава совета директоров группы компаний "Русская кожа" Игорь Сурин в ходе своего выступления поблагодарил президента за неравнодушное отношение к отрасли, отметив, что ему нередко приходится слышать мнение, что легкая промышленность - не такая важная отрасль для российской экономики.
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"Игорь Николаевич, я никогда не считал, что легкая промышленность какая-то второсортная по сравнению с другими отраслями производства, ничего подобного", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что в этой сфере стране "есть куда развиваться".
"Насколько я себе представляю по имеющимся у меня документам, у нас объем импорта чуть ли не в два раза превышает в стоимостном выражении то, что производит собственная промышленность России. Поэтому нам есть куда развиваться: и на внутренний рынок двигаться, его завоевывать рыночными же способами, и у нас огромный экспортный потенциал. Поэтому я как раз считаю, что это очень важное направление нашей совместной работы, даже не сомневайтесь", - заверил президент.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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