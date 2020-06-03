В Палестине продлили режим чрезвычайного положения

ГАЗА, 3 июн - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас принял решение продлить режим чрезвычайного положения, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции, еще на месяц, сообщило агентство ВАФА.
"Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ о продлении чрезвычайного положения на тридцать дней начиная с 4 июня для борьбы с распространением коронавируса", - говорится в сообщении агентства.
Таким образом чрезвычайное положение в стране будет действовать уже третий месяц подряд. При этом основной закон Палестины предусматривает возможность введения режима чрезвычайного положения только на 30 дней.
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