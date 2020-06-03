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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:14
https://ria.ru/20200603/1572409301.html
В Палестине продлили режим чрезвычайного положения
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869415_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a17cfe98173f14007b7575cf85872b83.jpg
РИА Новости

В Палестине продлили режим чрезвычайного положения

15:14 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 3 июн - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас принял решение продлить режим чрезвычайного положения, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции, еще на месяц, сообщило агентство ВАФА.
"Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ о продлении чрезвычайного положения на тридцать дней начиная с 4 июня для борьбы с распространением коронавируса", - говорится в сообщении агентства.
Таким образом чрезвычайное положение в стране будет действовать уже третий месяц подряд. При этом основной закон Палестины предусматривает возможность введения режима чрезвычайного положения только на 30 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМахмуд АббасПалестинаВ мире
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