Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить для него одежду

В ходе совещания о ситуации в легкой промышленности в среду Шишкин отметил, что фабрика "Юниформ Ателье" производит профессиональную спортивную экипировку и горнолыжные коллекции одежды. "Год назад мы продемонстрировали, в 2019 году, сначала на "Иннопроме", а затем на выставке ISPO с целью популяризации отечественной продукции коллекцию Putin Team", - сказал дизайнер.