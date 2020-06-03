Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить для него одежду

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предприниматель, дизайнер Дмитрий Шишкин предложил президенту РФ Владимиру Путину сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился.
В ходе совещания о ситуации в легкой промышленности в среду Шишкин отметил, что фабрика "Юниформ Ателье" производит профессиональную спортивную экипировку и горнолыжные коллекции одежды. "Год назад мы продемонстрировали, в 2019 году, сначала на "Иннопроме", а затем на выставке ISPO с целью популяризации отечественной продукции коллекцию Putin Team", - сказал дизайнер.
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"Я бы очень хотел вам предложить отшить для вас индивидуальный комплект этой коллекции. Вы как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, по достоинству оцените и, тем самым, поддержите нас, отечественного производителя", - добавил Шишкин.
"Спасибо большое за предложение, будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь", - ответил Путин.
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