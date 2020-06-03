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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:56
https://ria.ru/20200603/1572409145.html
Мурашко сообщил об увеличении резерва защитных костюмов для медиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976885_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fded7e6477401974d1915cd3b7c35821.jpg
РИА Новости

Мурашко сообщил об увеличении резерва защитных костюмов для медиков

15:12 03.06.2020 (обновлено: 15:56 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи надевают костюмы в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Врачи надевают костюмы в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Резерв защитных костюмов для медицинских работников в России увеличился в 15 раз, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день запасы в медицинских организациях значимо увеличились, особенно это касается красных зон и приемных покоев медицинских организаций, то, что используется на скорой помощи. Мне хотелось бы отметить, что защитные костюмы, фактически ранее мы в небольшом объеме их использовали, сегодня их запасы увеличились по сравнению даже с началом эпидпроцесса, фактически в 15 раз", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом России, на котором обсуждается ситуация в легкой промышленности.
Министр напомнил, что безопасность медицинского персонала является предметом контроля Росздравнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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