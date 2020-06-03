Мурашко сообщил об увеличении резерва защитных костюмов для медиков

"На сегодняшний день запасы в медицинских организациях значимо увеличились, особенно это касается красных зон и приемных покоев медицинских организаций, то, что используется на скорой помощи. Мне хотелось бы отметить, что защитные костюмы, фактически ранее мы в небольшом объеме их использовали, сегодня их запасы увеличились по сравнению даже с началом эпидпроцесса, фактически в 15 раз", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом России, на котором обсуждается ситуация в легкой промышленности.