Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Латвии

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 3 июн – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 Латвии все еще проблемная, заявил в своем Twitter главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

"Заразившихся коронавирусом находят в разных регионах Латвии, а это значит, что эпидемия продолжается. Ситуация все еще проблемная", - сказал Думпис.

Восемь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных заболевших достигло 1079, сообщается в среду в пресс-релизе Центра контроля и профилактики заболеваний.

С начала распространения вируса в Латвии сделано 112 965 тестов на COVID-19, вылечились 760 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.