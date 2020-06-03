Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Латвии

"Заразившихся коронавирусом находят в разных регионах Латвии, а это значит, что эпидемия продолжается. Ситуация все еще проблемная", - сказал Думпис.
Восемь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных заболевших достигло 1079, сообщается в среду в пресс-релизе Центра контроля и профилактики заболеваний.
С начала распространения вируса в Латвии сделано 112 965 тестов на COVID-19, вылечились 760 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.