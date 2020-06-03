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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:09
https://ria.ru/20200603/1572408981.html
Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Латвии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Латвии

15:09 03.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 3 июн – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Латвии все еще проблемная, заявил в своем Twitter главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.
"Заразившихся коронавирусом находят в разных регионах Латвии, а это значит, что эпидемия продолжается. Ситуация все еще проблемная", - сказал Думпис.
Восемь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных заболевших достигло 1079, сообщается в среду в пресс-релизе Центра контроля и профилактики заболеваний.
С начала распространения вируса в Латвии сделано 112 965 тестов на COVID-19, вылечились 760 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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