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2020-06-03T15:21
https://ria.ru/20200603/1572408898.html
В России доля отечественных медицинских изделий достигла 91%
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РИА Новости

В России доля отечественных медицинских изделий достигла 91%

15:07 03.06.2020 (обновлено: 15:21 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За полтора месяца на территории России зарегистрировано 407 медицинских изделий, 91% из них отечественного производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Зарегистрировано на территории РФ отечественных и зарубежных медицинских изделий, используемых для защиты медперсонала, было до периода начала подъема инфекционной заболеваемости фактически в два раза меньше, чем на сегодняшний день. За полтора месяца зарегистрировано на территории РФ 407 медицинских изделий, и только за последнюю неделю зарегистрировано больше 30. И 91% из них - это отечественное производство", - сказал Мурашко в ходе совещания, на котором обсуждается ситуация в легкой промышленности России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Экономика
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