В России доля отечественных медицинских изделий достигла 91%

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За полтора месяца на территории России зарегистрировано 407 медицинских изделий, 91% из них отечественного производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Зарегистрировано на территории РФ отечественных и зарубежных медицинских изделий, используемых для защиты медперсонала, было до периода начала подъема инфекционной заболеваемости фактически в два раза меньше, чем на сегодняшний день. За полтора месяца зарегистрировано на территории РФ 407 медицинских изделий, и только за последнюю неделю зарегистрировано больше 30. И 91% из них - это отечественное производство", - сказал Мурашко в ходе совещания, на котором обсуждается ситуация в легкой промышленности России.
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