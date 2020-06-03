В России доля отечественных медицинских изделий достигла 91%

"Зарегистрировано на территории РФ отечественных и зарубежных медицинских изделий, используемых для защиты медперсонала, было до периода начала подъема инфекционной заболеваемости фактически в два раза меньше, чем на сегодняшний день. За полтора месяца зарегистрировано на территории РФ 407 медицинских изделий, и только за последнюю неделю зарегистрировано больше 30. И 91% из них - это отечественное производство", - сказал Мурашко в ходе совещания, на котором обсуждается ситуация в легкой промышленности России.