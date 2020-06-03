Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Главный эпидемиолог Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой. Об этом он заявил в интервью Sveriges Radio

"Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир", — сказал специалист.

По его словам, Швеции стоило дополнить введенные ограничения другими мерами. Тегнелл также признал, что в стране произошло слишком много преждевременных смертей, но это можно было предотвратить.

"Был способ помешать этому", — пояснил он.

Тегнелл отметил высокую уязвимость перед вирусом пожилых людей, в частности обитателей домов престарелых.

"Мы знали, что эта возрастная группа уязвима в случае заражения, но не знали, что оно происходит так легко и быстро", — признался эпидемиолог в интервью газете Dagens Nyheter

По его словам, Швеции стоило предпринять более решительные меры для защиты стариков — развернуть масштабное тестирование.

Однако специалист считает неправильным вводить все меры сразу, как сделали другие страны, так как это не позволяет понять, какие из них эффективны, а какие бесполезны.

"Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью", — заключил Тегнелл.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается почти 6,3 миллиона инфицированных, 379 тысяч из них умерли.

Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.

Норвегии и Финляндии. Сейчас в Швеции число случаев заражения достигло почти 38 тысяч, более четырех тысяч человек скончались. Это в несколько раз больше, чем у соседей — Дании

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