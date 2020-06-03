Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T17:00
https://ria.ru/20200603/1572408793.html
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572417023_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_c385bed14cc8e484700c0b40a389145e.jpg
РИА Новости

Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу

15:05 03.06.2020 (обновлено: 17:00 03.06.2020)
277473
© REUTERS / TT News Agency/Henrik MontgomeryЖители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
© REUTERS / TT News Agency/Henrik Montgomery
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой. Об этом он заявил в интервью Sveriges Radio.

"Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир", — сказал специалист.

По его словам, Швеции стоило дополнить введенные ограничения другими мерами. Тегнелл также признал, что в стране произошло слишком много преждевременных смертей, но это можно было предотвратить.
"Был способ помешать этому", — пояснил он.
Флаг Швеции в Стокгольме
25 мая, 21:10Распространение нового коронавируса
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции
Тегнелл отметил высокую уязвимость перед вирусом пожилых людей, в частности обитателей домов престарелых.
"Мы знали, что эта возрастная группа уязвима в случае заражения, но не знали, что оно происходит так легко и быстро", — признался эпидемиолог в интервью газете Dagens Nyheter.
По его словам, Швеции стоило предпринять более решительные меры для защиты стариков — развернуть масштабное тестирование.
Однако специалист считает неправильным вводить все меры сразу, как сделали другие страны, так как это не позволяет понять, какие из них эффективны, а какие бесполезны.
"Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью", — заключил Тегнелл.
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
30 мая, 03:53Распространение нового коронавируса
Эксперт: оценить шведскую модель борьбы с COVID-19 можно через 1,5 года
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти 6,3 миллиона инфицированных, 379 тысяч из них умерли.
Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.
Сейчас в Швеции число случаев заражения достигло почти 38 тысяч, более четырех тысяч человек скончались. Это в несколько раз больше, чем у соседей — Дании, Норвегии и Финляндии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полную версию статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
115189339223202
Обсудить 167
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияВ мире
Популярные комментарии
Их так долго убеждали, что они самые умные, что они в это правда поверили.
3 июня, 15:18
nKnakis Kamakis
1802030456
Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились......
3 июня, 15:11
Арсений Новиков
1341716451
Рекомендуем
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией
Место разлива топлива в Норильске
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Актриса Kannada TV Чандана
Телеведущая покончила с собой после отказа парня жениться на ней
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
У вас все в порядке со здоровьем?: Путин отчитал губернатора за аварию в Норильске
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Много знает". На Украине пытаются уволить реального "хозяина страны"
Кадры работы следователей на ТЭЦ, где произошла утечка дизельного топлива
СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния