BlaBlaCar возобновляет работу в России, приостановленную из-за COVID-19

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля BlaBlaCar возобновляет работу в России, приостановленную в конце марта из-за COVID; внедряет дополнительные меры безопасности, говорится в сообщении компании.
"Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности", - говорится в сообщении.
В частности, BlaBlaCar ограничивает число мест для бронирования до 4 (раньше было 5). Кроме того, BlaBlaCar внедряет опцию "только 1 сзади" и будет настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею, чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье. При публикации или бронировании поездки BlaBlaCar будет напоминать о рекомендациях Минздрава РФ, в частности: не путешествовать при симптомах заболевания, использовать в поездке средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки.
Кроме того, по мере снятия ограничительных мер на передвижение общественного транспорта в разных регионах России BlaBlaCar вновь открывает для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу. "BlaBlaCar сотрудничает только с официальными перевозчиками, которые обязаны исполнять требования по санитарной обработке транспортных средств", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.