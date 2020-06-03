BlaBlaCar возобновляет работу в России, приостановленную из-за COVID-19

"Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по мере снятия ограничительных мер на передвижение общественного транспорта в разных регионах России BlaBlaCar вновь открывает для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу. "BlaBlaCar сотрудничает только с официальными перевозчиками, которые обязаны исполнять требования по санитарной обработке транспортных средств", - отмечается в сообщении.