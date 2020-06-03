В Минздраве рассказали, для кого обязателен тест на COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тест на коронавирус обязателен для тех, кто находится в детских домах, лагерях и интернатах, следует из временных рекомендаций министерства здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
"В обязательном порядке лабораторное обследование на COVID-19 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот проводится следующим категориям лиц: <...> находящиеся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы при появлении респираторных симптомов", - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.