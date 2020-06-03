Военные-добровольцы протестируют вакцину от COVID-19 на токсичность

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Военные-добровольцы примут участие в первой фазе тестирования вакцины от COVID-19, во время которой препарат проверяется на токсичность, заявил РИА Новости руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков. Военные-добровольцы примут участие в первой фазе тестирования вакцины от COVID-19, во время которой препарат проверяется на токсичность, заявил РИА Новости руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

Во вторник в Минобороны сказали, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня. К концу июля все клинические испытания завершатся.

"На базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ будет проведена первая фаза тестирования вакцины от COVID-19, которая необходима для определения, насколько препарат опасен для человеческого организма. Первичные данные получают только на здоровых добровольцах. В первую очередь оценивается токсичность вакцины, как препарат влияет на здоровых и физически подготовленных людей", - заявил Волчков.

Эксперт пояснил, что для здоровья добровольцев эта процедура безопасна, поскольку вирусные вектора, которые используются для создания вакцины, неоднократно применялись и многократно проверены, дозы подобраны во время экспериментов над животными. "Безусловно, это не самая приятная процедура, практически у каждой вакцины есть свои побочные эффекты, они могут вызвать жар и лихорадку. Эта вакцина сделана на основе аденовируса, который вызывает заболевание у человека, и это может спровоцировать достаточно жесткий иммунный ответ. Но не сделаешь яичницу, не разбив яйца", - сказал Волчков.

Эксперт отметил, что военные для первого этапа испытания вакцины выбраны не случайно, поскольку это дает возможность в условиях пандемии в короткие сроки отобрать людей без хронических заболеваний, которые не переболели COVID-19. "Добровольцев нужно тщательно отобрать, поскольку, если взять в группу человека, который переболел COVID-19, то он будет бессмыслен для проведения эксперимента. Кроме того, участников тестирования нужно полностью изолировать от окружающей среды", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что обозначенные сроки окончания эксперимента - конец июля - не окончательные и могут меняться в зависимости от хода тестирования. "Следующим этапом станет проверка вакцины на эффективность, для этого необходимо более массовое тестирование, вакцину испытают на взрослых людях, возможно, включат больных хроническими заболеваниями", - заявил эксперт.

По его словам, в России не так много площадок, где можно тестировать подобного рода вакцину, "48-й ЦНИИ - одно из таких мест". "Здесь персонал имеет вирусологическую и медицинскую компетенции. При этом военные медики в силу своего предназначения занимаются одновременно предотвращением распространения вирусов и лечением", - добавил Волчков.