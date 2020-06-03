Военные-добровольцы протестируют вакцину от COVID-19 на токсичность

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Военные-добровольцы примут участие в первой фазе тестирования вакцины от COVID-19, во время которой препарат проверяется на токсичность, заявил РИА Новости руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Во вторник в Минобороны сказали, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня. К концу июля все клинические испытания завершатся.
"На базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ будет проведена первая фаза тестирования вакцины от COVID-19, которая необходима для определения, насколько препарат опасен для человеческого организма. Первичные данные получают только на здоровых добровольцах. В первую очередь оценивается токсичность вакцины, как препарат влияет на здоровых и физически подготовленных людей", - заявил Волчков.
Вчера, 12:36Сказано в эфиреКак в микрокосмосе. Эксперт назвал условия испытаний вакцины от COVID-19Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны Сергей Борисевич сообщил, что к концу июля клинические испытания вакцины против COVID-19 должны завершиться. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал радио Sputnik об условиях испытания вакцины.
Эксперт пояснил, что для здоровья добровольцев эта процедура безопасна, поскольку вирусные вектора, которые используются для создания вакцины, неоднократно применялись и многократно проверены, дозы подобраны во время экспериментов над животными. "Безусловно, это не самая приятная процедура, практически у каждой вакцины есть свои побочные эффекты, они могут вызвать жар и лихорадку. Эта вакцина сделана на основе аденовируса, который вызывает заболевание у человека, и это может спровоцировать достаточно жесткий иммунный ответ. Но не сделаешь яичницу, не разбив яйца", - сказал Волчков.
Эксперт отметил, что военные для первого этапа испытания вакцины выбраны не случайно, поскольку это дает возможность в условиях пандемии в короткие сроки отобрать людей без хронических заболеваний, которые не переболели COVID-19. "Добровольцев нужно тщательно отобрать, поскольку, если взять в группу человека, который переболел COVID-19, то он будет бессмыслен для проведения эксперимента. Кроме того, участников тестирования нужно полностью изолировать от окружающей среды", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что обозначенные сроки окончания эксперимента - конец июля - не окончательные и могут меняться в зависимости от хода тестирования. "Следующим этапом станет проверка вакцины на эффективность, для этого необходимо более массовое тестирование, вакцину испытают на взрослых людях, возможно, включат больных хроническими заболеваниями", - заявил эксперт.
По его словам, в России не так много площадок, где можно тестировать подобного рода вакцину, "48-й ЦНИИ - одно из таких мест". "Здесь персонал имеет вирусологическую и медицинскую компетенции. При этом военные медики в силу своего предназначения занимаются одновременно предотвращением распространения вирусов и лечением", - добавил Волчков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.