В МККК оценили ситуацию с оказанием гуманитарной помощи

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Без согласованных усилий мирового сообщества после пандемии Без согласованных усилий мирового сообщества после пандемии коронавируса может резко возрасти необходимость оказания гуманитарной помощи странам, охваченным конфликтами, заявили в Международном Комитете Красного Креста (МККК) со ссылкой на проведенный ими опрос.

"Мы предвидим, что, если мировое сообщество не будет действовать сообща, необходимость в гуманитарной помощи после пандемии возрастет и обострится. Существует вероятность появления новых кратко- и долгосрочных потребностей в сфере здравоохранения и гуманитарной защиты. Вполне вероятно также, что подобная помощь потребуется относительно самодостаточным во всех остальных отношениях сообществам", - говорится в комментарии, полученном РИА новости.

Влияние коронавируса с точки зрения экономической и продовольственной безопасности колоссально, отмечают в организации, при этом, с течением времени оно может лишь усилиться.

"В охваченных конфликтами странах миллионы людей уже живут в ситуации, когда медицинская помощь, продукты, вода и электричество в дефиците или вовсе недоступны, инфраструктура разрушена, а цены постоянно растут. Ущерб от коронавируса может запустить цепную реакцию: потеря доходов станет причиной роста бедности, что, в свою очередь, спровоцирует голод", - считают в МККК.

Согласно первым наблюдениям, масштабы последствий пандемии в зонах конфликтов, где работает МККК, огромны. В Нигерии 95% опрошенных людей (313 человек), рассказали, что вспышка заболевания привела к снижению зарплаты и других доходов. В Ираке такой же ответ дали 83% (из 130 опрошенных), а в Ливии - 52% (при 190 респондентах), 75% украинцев, участвовавших в опросе (215 человек), сообщили о росте цен на товары первой необходимости.

"МККК призывает сохранить или расширить программы социальной защиты и убедиться, что они распространяются на самых уязвимых членов общества. Кроме того, необходимо нарастить масштабы уже реализуемой гуманитарной деятельности в области продовольственной безопасности, создания возможностей для заработка и обеспечения людей питанием", - подчеркивают в гуманитарной организации.