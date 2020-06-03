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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:03
https://ria.ru/20200603/1572408589.html
В МККК оценили ситуацию с оказанием гуманитарной помощи
https://cdn23.img.ria.ru/images/153380/47/1533804729_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c8799952112dd9b86cf75662f3ef2a0e.jpg
РИА Новости

В МККК оценили ситуацию с оказанием гуманитарной помощи

15:03 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Международного комитета Красного Креста
Здание Международного комитета Красного Креста
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Без согласованных усилий мирового сообщества после пандемии коронавируса может резко возрасти необходимость оказания гуманитарной помощи странам, охваченным конфликтами, заявили в Международном Комитете Красного Креста (МККК) со ссылкой на проведенный ими опрос.
"Мы предвидим, что, если мировое сообщество не будет действовать сообща, необходимость в гуманитарной помощи после пандемии возрастет и обострится. Существует вероятность появления новых кратко- и долгосрочных потребностей в сфере здравоохранения и гуманитарной защиты. Вполне вероятно также, что подобная помощь потребуется относительно самодостаточным во всех остальных отношениях сообществам", - говорится в комментарии, полученном РИА новости.
Влияние коронавируса с точки зрения экономической и продовольственной безопасности колоссально, отмечают в организации, при этом, с течением времени оно может лишь усилиться.
"В охваченных конфликтами странах миллионы людей уже живут в ситуации, когда медицинская помощь, продукты, вода и электричество в дефиците или вовсе недоступны, инфраструктура разрушена, а цены постоянно растут. Ущерб от коронавируса может запустить цепную реакцию: потеря доходов станет причиной роста бедности, что, в свою очередь, спровоцирует голод", - считают в МККК.
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Согласно первым наблюдениям, масштабы последствий пандемии в зонах конфликтов, где работает МККК, огромны. В Нигерии 95% опрошенных людей (313 человек), рассказали, что вспышка заболевания привела к снижению зарплаты и других доходов. В Ираке такой же ответ дали 83% (из 130 опрошенных), а в Ливии - 52% (при 190 респондентах), 75% украинцев, участвовавших в опросе (215 человек), сообщили о росте цен на товары первой необходимости.
"МККК призывает сохранить или расширить программы социальной защиты и убедиться, что они распространяются на самых уязвимых членов общества. Кроме того, необходимо нарастить масштабы уже реализуемой гуманитарной деятельности в области продовольственной безопасности, создания возможностей для заработка и обеспечения людей питанием", - подчеркивают в гуманитарной организации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ЛивияИракНигерияВ мире
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