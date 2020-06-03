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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:00
https://ria.ru/20200603/1572408421.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 893
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 893

15:00 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. В Швейцарии за сутки выявили 19 заражений COVID-19, с момента вспышки в стране заболели 30 893 человека, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 3 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 13 новых случаев заражения, трое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 30 893 человека, скончалось 1660 человек.
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С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня, разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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