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2020-06-03T14:59
https://ria.ru/20200603/1572408345.html
Башкирские водолазы возобновили поиски пропавшей осенью семьи
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РИА Новости

Башкирские водолазы возобновили поиски пропавшей осенью семьи

14:59 03.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРабота патрульных Московской городской поисково-спасательной службы
Работа патрульных Московской городской поисково-спасательной службы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
УФА, 3 июн – РИА Новости. Водолазы возобновили поиски семьи Мазовых - отца и двух маленьких сыновей, пропавших в октябре 2019 года в Уфе, заявил начальник аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Владимир Темашев.
"В этом направлении спасатели работают по распоряжению Следственного комитета. Эти поиски возобновлены. В настоящее время вода начала спадать. Работают спасатели МЧС России, спасатели республиканской службы и спасатели Уфы. Так что, работы ведутся", - сказал Темашев на пресс-конференции.
Поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой взял сыновей восьми и пяти лет и исчез, ведутся с 26 октября 2019 года. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. В поиске участвовали водолазы, ежедневно исследуя реки Белая и Уфимка. В конце октября прошлого года поиски на воде были приостановлены.
Ранее башкирская полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти пропавшую семью.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаКалининский районПроисшествия
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