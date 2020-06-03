Башкирские водолазы возобновили поиски пропавшей осенью семьи

УФА, 3 июн – РИА Новости. Водолазы возобновили поиски семьи Мазовых - отца и двух маленьких сыновей, пропавших в октябре 2019 года в Уфе, заявил начальник аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Владимир Темашев.
"В этом направлении спасатели работают по распоряжению Следственного комитета. Эти поиски возобновлены. В настоящее время вода начала спадать. Работают спасатели МЧС России, спасатели республиканской службы и спасатели Уфы. Так что, работы ведутся", - сказал Темашев на пресс-конференции.
Поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой взял сыновей восьми и пяти лет и исчез, ведутся с 26 октября 2019 года. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. В поиске участвовали водолазы, ежедневно исследуя реки Белая и Уфимка. В конце октября прошлого года поиски на воде были приостановлены.
Ранее башкирская полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти пропавшую семью.