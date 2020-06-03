Более 5 тысяч студентов готовят работы на конкурсе "Профстажировки 2.0"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 5 тысяч студентов приступили к подготовке курсовых и дипломных работ по темам, одобренным партнерами-работодателями конкурса "Профстажировки 2.0" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Авторы лучших решений, предложенных во второй волне конкурса студенческих работ, получат возможность пройти практику или стажировку в организациях-партнерах.
"Мы наблюдаем значительный рост интереса к проекту: на сегодняшний день на нашей платформе зарегистрировались 108 642 студента. Партнеры-работодатели уже рассмотрели поступившие заявки на решение кейсов во второй волне конкурса. К подготовке научных работ приступил 5051 студент. Это на 30% выше показателя первой волны", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
Он отметил, что в число работодателей-лидеров, одобривших наибольшее количество заявок на решение своих кейсов, вошли ОНФ, правительство Ульяновской области, ДОМ.РФ, "Магнит" и "Россети". Вузами с наибольшим количеством участников конкурса стали Чувашский госуниверситет, Нижегородский государственный педагогический университет и Оренбургский госуниверситет.
"За первую волну конкурса мы максимально отработали его механику, чтобы ко второй все конкурсные этапы были еще более понятными для участников. До введения режима самоизоляции многие победители первой волны успели постажироваться на предприятиях и получить ценные навыки и полезную строчку в резюме. Среди них есть и те, кто в этот период прошел оплачиваемую стажировку и даже трудоустроился. Сейчас многие проходят практику в дистанционном формате", – сказал руководитель проекта "Профстажировки 2.0", член Общественной палаты РФ Илья Семин.
Всего на платформе проекта размещено 4559 кейсов от 1296 работодателей. По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов из 55 регионов России.
Конкурс "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".