Более 5 тысяч студентов готовят работы на конкурсе "Профстажировки 2.0"

"Мы наблюдаем значительный рост интереса к проекту: на сегодняшний день на нашей платформе зарегистрировались 108 642 студента. Партнеры-работодатели уже рассмотрели поступившие заявки на решение кейсов во второй волне конкурса. К подготовке научных работ приступил 5051 студент. Это на 30% выше показателя первой волны", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.

"За первую волну конкурса мы максимально отработали его механику, чтобы ко второй все конкурсные этапы были еще более понятными для участников. До введения режима самоизоляции многие победители первой волны успели постажироваться на предприятиях и получить ценные навыки и полезную строчку в резюме. Среди них есть и те, кто в этот период прошел оплачиваемую стажировку и даже трудоустроился. Сейчас многие проходят практику в дистанционном формате", – сказал руководитель проекта "Профстажировки 2.0", член Общественной палаты РФ Илья Семин.