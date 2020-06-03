В Минздраве рассказали об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично, возможен бред и снижение давления, следует из методических рекомендаций У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично, возможен бред и снижение давления, следует из методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.

Так, в документе отмечается, что у пожилых пациентов может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля или одышки. Симптомы могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания.

"Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, <...> конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления", — говорится в рекомендациях.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 432 тысячи, 5215 человек скончались, почти 196 тысяч вылечились. При этом суточный прирост заболевших снижается третий день подряд.