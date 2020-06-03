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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:08
https://ria.ru/20200603/1572408082.html
В Минздраве рассказали об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

14:56 03.06.2020 (обновлено: 16:08 03.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично, возможен бред и снижение давления, следует из методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.
Так, в документе отмечается, что у пожилых пациентов может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля или одышки. Симптомы могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания.
"Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, <...> конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления", — говорится в рекомендациях.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 432 тысячи, 5215 человек скончались, почти 196 тысяч вылечились. При этом суточный прирост заболевших снижается третий день подряд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Сейчас все болячки к одному вирусу подведут..)))
3 июня, 15:59
Тамара Абрамова
1200003
Афера века продолжается.
3 июня, 16:02
ААнтивирус
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