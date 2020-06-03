Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 у взрослых, таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению заболевания.

В списке указаны такие препараты, как "Фавипиравир", "Гидроксихлорохин", "Мефлохин", "Азитромицин", "Лопинавир" и "Ритонавир", которые необходимо применять совместно, рекомбинантный ИФН-β1b, рекомбинантный ИФН-α и "Умифеновир".

В перечень препаратов "упреждающей противовоспалительной терапии" вошли "Тоцилизумаб", "Сарилумаб", "Олокизумаб", "Канакинумаб", "Барицитиниб" и "Тофацитиниб".

Подчеркивается, что "Фавипиравир" противопоказан для детей и беременных.

Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта.

В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.

Ведомство также рекомендует тестировать на коронавирус и антитела всех пациентов, поступающих в медучреждения.

За время пандемии COVID-19 диагностировали у 432 277 человек, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались от заболевания.