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2020-06-03T20:16
https://ria.ru/20200603/1572407961.html
Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19
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РИА Новости

Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19

14:53 03.06.2020 (обновлено: 20:16 03.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 у взрослых, таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению заболевания.
В списке указаны такие препараты, как "Фавипиравир", "Гидроксихлорохин", "Мефлохин", "Азитромицин", "Лопинавир" и "Ритонавир", которые необходимо применять совместно, рекомбинантный ИФН-β1b, рекомбинантный ИФН-α и "Умифеновир".
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В перечень препаратов "упреждающей противовоспалительной терапии" вошли "Тоцилизумаб", "Сарилумаб", "Олокизумаб", "Канакинумаб", "Барицитиниб" и "Тофацитиниб".
Подчеркивается, что "Фавипиравир" противопоказан для детей и беременных.
Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта.
В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.
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За время пандемии COVID-19 диагностировали у 432 277 человек, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались от заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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