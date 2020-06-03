Уральский завод будет выпускать лифты, говорящие голосом Гагарина

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области (входит в АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация", госкорпорация "Роскосмос") завершил сертификацию новой продукции – лифтов, которые перед началом движения будут говорить фразу первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!", сообщается на сайте вагоностроительного завода.
"Усть-Катавский вагоностроительный завод завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина: "Поехали!", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
© Фото : АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод"Лифт, который перед началом движения будет приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Лифт, который перед началом движения будет приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Новый лифт будет оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения в нем играет музыка, уточняется в сообщении.
Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает до конца года выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году - до 5 тысяч в год, добавляется в сообщении. По данным сайта, предприятие планирует продавать их во все регионы России в двух комплектациях - простой и люксовой.
АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" было создано на базе градообразующего предприятия оборонного значения - вагоностроительного завода в городе Усть-Катаве. АО входит в акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация", 100% пакет акций АО "ОРКК" принадлежит государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Также в настоящее время "УКВЗ" предлагает современную линейку трамвайных вагонов различной комплектации.