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Уральский завод будет выпускать лифты, говорящие голосом Гагарина
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РИА Новости

Уральский завод будет выпускать лифты, говорящие голосом Гагарина

14:53 03.06.2020 (обновлено: 15:07 03.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Гагарин
Юрий Гагарин
© РИА Новости
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области (входит в АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация", госкорпорация "Роскосмос") завершил сертификацию новой продукции – лифтов, которые перед началом движения будут говорить фразу первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!", сообщается на сайте вагоностроительного завода.
"Усть-Катавский вагоностроительный завод завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина: "Поехали!", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
© Фото : АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод"Лифт, который перед началом движения будет приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Лифт, который перед началом движения будет приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина Поехали!
© Фото : АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод"
Лифт, который перед началом движения будет приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Новый лифт будет оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения в нем играет музыка, уточняется в сообщении.
Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает до конца года выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году - до 5 тысяч в год, добавляется в сообщении. По данным сайта, предприятие планирует продавать их во все регионы России в двух комплектациях - простой и люксовой.
АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" было создано на базе градообразующего предприятия оборонного значения - вагоностроительного завода в городе Усть-Катаве. АО входит в акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация", 100% пакет акций АО "ОРКК" принадлежит государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Также в настоящее время "УКВЗ" предлагает современную линейку трамвайных вагонов различной комплектации.
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Объединенная ракетно-космическая корпорацияКосмос - РИА НаукаРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)Усть-КатавЧелябинская областьЭкономика
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