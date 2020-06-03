Уральский завод будет выпускать лифты, говорящие голосом Гагарина

Новый лифт будет оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения в нем играет музыка, уточняется в сообщении.

Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает до конца года выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году - до 5 тысяч в год, добавляется в сообщении. По данным сайта, предприятие планирует продавать их во все регионы России в двух комплектациях - простой и люксовой.