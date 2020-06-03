Эксперт рассказал о методах информационной борьбы против России

"Речь идет о таком распространенном феномене как "русский хакер". В последние годы с его помощью очень часто "демотивируется" Россия как геополитический игрок. Эта незаметная война, к сожалению, становится более заметной и ее составляющие являются сейчас довольно серьезными моделями поведения и поведенческих стереотипов, которые свойственны не только западному истеблишменту, но и распространяются среди населения разных стран, и в том числе России, что вызывает очень серьезный диссонанс в международных отношениях", - заключил Мухин.