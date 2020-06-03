В Греции на месяц продлили ограничения по работе церквей

АФИНЫ, 3 июн - РИА Новости. В Греции продлены до 9 июля ограничительные меры в деятельности церкви и других местах отправления культа, хотя и с некоторыми послаблениями. В храмы разрешено пускать больше верующих, людей с симптомами болезни запрещено пускать в культовые учреждения.

Новое совместное решение министра здравоохранения Василиса Кикилиаса и министра образования и по делам религий Ники Керамеос опубликовано в правительственной газете. Действующие ограничения истекали 6 июня.

Согласно министерскому решению, максимальное количество верующих в храмах будет увеличено до 100 человек вместо 50 человек на сегодня независимо от размера храма, будет установлено ограничение один человек на пять квадратных метров вместо нынешних 10 квадратных метров.

На входе в религиозные учреждения обязательно должны быть антисептики.

Установлены правила для посещения мест отправления культа, в которые посетителям не разрешается входить в обуви. В частности, их обувь должна быть помещена в плотно закрывающуюся сумку. Если традиция предполагает использование молитвенного коврика, рекомендуется, чтобы верующие приносили свой собственный коврик.

"Если у кого-то проявляются симптомы болезни, его следует удалить из места отправления культа под ответственность юридически ответственного религиозного служителя, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Если невозможно немедленно удалить его, его следует временно изолировать, не допуская контакта с другими людьми. Для этого необходимо предусмотреть специальное пространство с вентиляцией, масками, салфетками, полиэтиленовым пакетом для утилизации и дезинфицирующим средством для рук", - говорится в решении.

Эти же требования относятся к монастырям.

Решение о запрете на посещение монастырей Афонской монашеской республики и меры профилактики определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.

При проведении богослужений, таинств и любых других религиозных церемоний на открытых пространствах применяются установленные профилактические гигиенические меры во избежание передачи коронавируса , говорится в постановлении.