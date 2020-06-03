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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:55
https://ria.ru/20200603/1572407537.html
Минздрав утвердил седьмую версию рекомендаций по лечению COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

Минздрав утвердил седьмую версию рекомендаций по лечению COVID-19

14:47 03.06.2020 (обновлено: 14:55 03.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минздрав РФ: утверждена седьмая версия методических рекомендаций по лечению COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России утвердил седьмую версию Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Документ разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в новой версии рекомендаций значительно переработаны и расширены все разделы. В частности, представлены новые схемы лечения с применением новейших лекарственных препаратов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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