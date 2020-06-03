Минздрав утвердил седьмую версию рекомендаций по лечению COVID-19

"Минздрав России утвердил седьмую версию Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Документ разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новой версии рекомендаций значительно переработаны и расширены все разделы. В частности, представлены новые схемы лечения с применением новейших лекарственных препаратов.