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Медиавойны
2020-06-03T14:44
https://ria.ru/20200603/1572407333.html
Эксперт оценил влияние информационных технологий на политику и экономику
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_36:337:3076:2047_1036x0_80_0_0_e72044991a12a30918704c789a19403c.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние информационных технологий на политику и экономику

14:44 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Влияние информационных технологий становится более ощутимым на политику и экономику, так как использовать информацию можно как для давления на противника, так и в отношении союзников, считает гендиректор АО УК "Спутник" Александр Лосев.
"Влияние информационных технологий все более становится ощутимым на политику, экономику, потому что можно использовать информацию как для давления на противника, на Россию, на Китай, так и в отношении союзников, которые становятся конкурентами, мы это наблюдали в ходе торговых войн с Китаем, или теряют управляемость", - сказал Лосев в ходе пресс-конференции "Информационная борьба против России: конструируя образ врага" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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По словам эксперта, информационная среда дает возможность создать новое стратегическое оружие, которое будет негативно воздействовать на сознание людей путём обмана, дезинформации, создания общественного мнения.
Лосев пояснил, что в условиях экономического и политического кризиса в странах Запада и в большинстве стран мира США не могут так сильно давить, как они давили раньше, как это было во времена холодной войны. Сейчас главный инструмент давления - санкции, которые, как показывает практика, не очень хорошо работают.
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"Поэтому для управления эскалацией, для создания образа врага подключается уже информационная война... И несколько лет назад появились такие термины, как "использование информации как оружия" и "политические решения, базирующиеся на технологиях", - уточнил эксперт.
Также гендиректор УК "Спутник" отметил появление нового термина - "использование законодательства как оружия для нанесения противнику неприемлемого ущерба".
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