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2020-06-03T15:25
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Москвич получил условный срок за угрозы силовикам в интернете
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РИА Новости

Москвич получил условный срок за угрозы силовикам в интернете

14:43 03.06.2020 (обновлено: 15:25 03.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы вынес приговор москвичу Игорю Клюеву, которого обвиняли в возбуждении ненависти и публичных призывах к насилию в отношении правоохранителей и их родственников.

"Приговором от 2 июня Клюеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о постах Клюева в соцсети "ВКонтакте". В его действиях суд также усмотрел угрозы применения насилия.
Из карточки дела на сайте суда следует, что Клюев согласился с обвинением и просил рассмотреть его дело в особом порядке.
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