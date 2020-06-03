Москвич получил условный срок за угрозы силовикам в интернете

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы вынес приговор москвичу Игорю Клюеву, которого обвиняли в возбуждении ненависти и публичных призывах к насилию в отношении правоохранителей и их родственников.
"Приговором от 2 июня Клюеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о постах Клюева в соцсети "ВКонтакте". В его действиях суд также усмотрел угрозы применения насилия.
Из карточки дела на сайте суда следует, что Клюев согласился с обвинением и просил рассмотреть его дело в особом порядке.