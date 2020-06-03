Парламент самопровозглашенного Косово утвердил новый кабмин

БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово утвердили новый состав правительства во главе с представителем умеренно-реформистского Демократического союза Косово (ДСК) Авдулахом Хоти.
В среду Хоти представил парламенту новый состав косовского "правительства" и его программу на утверждение.
"За проголосовал 61 депутат, 24 - против и один воздержался", - сообщил президиум, трансляция велась на сайте парламента.
Заксобрание самопровозглашенной республики ранее выразило недоверие кабмину во главе с лидером радикального движения "Самоопределение" Альбином Курти, который был при власти всего около 50 дней. Многочисленные сторонники "Самоопределения" собрались днем перед зданием парламента, давят на кордон полиции и скандируют "да здравствует правительство Курти!". Члены партии экс-премьера бойкотировали заседание, в зале находился 71 депутат из 120.
В своем обращении к парламентариям новый косовский премьер назвал диалог о достижении "окончательного соглашения" с властями Сербии жизненным интересом самопровозглашенной республики. По его словам, это сделает возможным членство Приштины в ЕС. Два представителя партии нацменьшинства "Сербский список" получили министерские посты в кабмине.
Лидер движения косовских сербов Горан Ракич займет пост вице-премьера и министра местного самоуправления, его соратник Далибор Евтич – министра по делам общин и возвращению переселенцев. Остальные места министров достались косовоалбанским политикам.
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