Парламент самопровозглашенного Косово утвердил новый кабмин

В среду Хоти представил парламенту новый состав косовского "правительства" и его программу на утверждение.

"За проголосовал 61 депутат, 24 - против и один воздержался", - сообщил президиум, трансляция велась на сайте парламента.

В своем обращении к парламентариям новый косовский премьер назвал диалог о достижении "окончательного соглашения" с властями Сербии жизненным интересом самопровозглашенной республики. По его словам, это сделает возможным членство Приштины в ЕС. Два представителя партии нацменьшинства "Сербский список" получили министерские посты в кабмине.