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Цветущие поля в Омской области
Омская область
2020-06-03T14:41
https://ria.ru/20200603/1572407171.html
В Омской области возобновят работу более 300 торговых центров
https://cdn24.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_0:243:2777:1805_1036x0_80_0_0_19db23f4d675b05f2516de75358947df.jpg
РИА Новости

В Омской области возобновят работу более 300 торговых центров

14:41 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 3 июн - РИА Новости. Торговые центры в Омске и области вернутся к работе с 4 июня, от предпринимателей ожидают ответственности и соблюдения мер безопасности, сообщается на сайте правительства региона.
Ранее режим самоизоляции в Омской области продлили до 14 июня включительно, разрешив работать торговым центрам, автошколам и библиотекам. С четверга более 4,5 тысяч торговых залов площадью менее 400 квадратных метров, расположенных в торговых комплексах, смогут начать свою работу.
"Такое решение было принято на последнем оперштабе по борьбе с коронавирусом под руководством губернатора Александра Буркова. На сегодняшний день только в восьми регионах сняты ограничения по работе торговых центров. В Омской области с 4 июня заработают более 300 торговых центров", - сообщается на сайте облправительства.
Накануне открытия торговых центров вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков обсудил в режиме видеоконференции с 30 руководителями торгово-развлекательных центров, какие меры для профилактики коронавируса нужно соблюдать.
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Предприниматели, работающие в ТЦ, должны обеспечить соблюдение социального дистанцирования, на четырех квадратных метрах должен находиться один человек. Временно сокращен график работы ТЦ – они будут открыты только в будни до 20:00. Сотрудники и посетители торговых комплексов обязаны соблюдать масочный режим, торговые залы должны дезинфицироваться.
"Требования жесткие, но реализуемые. Ни в коем случае нельзя допустить роста (числа) заболевших - здоровье омичей превыше всего. Если будет зафиксирован рост (числа) больных коронавирусом, послабления придется отменить. Так происходило в ряде регионов. Правительство пошло навстречу бизнесу, был найден компромисс с надзорными органами и с Роспотребнадзором. Ждем от бизнеса ответственности и осознанности. Правительство готово оказать поддержку во всех вопросах. Уверен, сегодня мы услышали друг друга", - цитирует Ушакова пресс-служба правительства региона.
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Омская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БурковОмская областьОмскОбщество
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