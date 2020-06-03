В Омской области возобновят работу более 300 торговых центров

Накануне открытия торговых центров вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков обсудил в режиме видеоконференции с 30 руководителями торгово-развлекательных центров, какие меры для профилактики коронавируса нужно соблюдать.

Предприниматели, работающие в ТЦ, должны обеспечить соблюдение социального дистанцирования, на четырех квадратных метрах должен находиться один человек. Временно сокращен график работы ТЦ – они будут открыты только в будни до 20:00. Сотрудники и посетители торговых комплексов обязаны соблюдать масочный режим, торговые залы должны дезинфицироваться.