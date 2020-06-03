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Туризм
2020-06-03T14:48
https://ria.ru/20200603/1572407118.html
Туристы в путешествиях по России везде получат базовую медицинскую помощь
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569296287_0:301:3105:2048_1036x0_80_0_0_d2d2942f6fd82e78379465a0b7a8f70d.jpg
РИА Новости

Туристы в путешествиях по России везде получат базовую медицинскую помощь

14:48 03.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНабережная в Сочи
Набережная в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму работает над тем, чтобы в случае вспышки COVID-19 туристы, путешествуя по России, гарантированно получили необходимую медицинскую помощь в любом регионе страны, заявила советник главы Ростуризма Елена Лысенкова.
"Говорить о том, насколько разные регионы готовы оказать медицинскую помощь туристам в случае вспышки коронавируса, пока сложно. Везде ситуация разная, где-то готовы больше, где-то меньше. Именно с этим связаны опасения губернаторов по открытию курортного сезона", — сказала она.
Лысенкова сообщила, что Ростуризм занимается сбором информации и проработкой возможных пиков туристических прибытий, учитывая, сколько потребуется медицинского оборудования, персонала койко-мест при необходимости.
"Есть регионы, где потребность в медицинском обеспечении очень высокая, поэтому возникают опасения, что там не смогут справиться с большим турпотоком. С такими субъектами мы в ручном режиме прорабатываем меры по ограничению количества туристов. Мы хотим быть уверенными, что туристы в путешествиях по стране получат базовую медицинскую помощь везде", — прокомментировала ситуацию представитель ведомства.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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