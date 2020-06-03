Туристы в путешествиях по России везде получат базовую медицинскую помощь

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму работает над тем, чтобы в случае вспышки COVID-19 туристы, путешествуя по России, гарантированно получили необходимую медицинскую помощь в любом регионе страны, заявила советник главы Ростуризма Елена Лысенкова.

"Говорить о том, насколько разные регионы готовы оказать медицинскую помощь туристам в случае вспышки коронавируса, пока сложно. Везде ситуация разная, где-то готовы больше, где-то меньше. Именно с этим связаны опасения губернаторов по открытию курортного сезона", — сказала она.

"Есть регионы, где потребность в медицинском обеспечении очень высокая, поэтому возникают опасения, что там не смогут справиться с большим турпотоком. С такими субъектами мы в ручном режиме прорабатываем меры по ограничению количества туристов. Мы хотим быть уверенными, что туристы в путешествиях по стране получат базовую медицинскую помощь везде", — прокомментировала ситуацию представитель ведомства.