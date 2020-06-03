В Гонконге прокомментировали угрозы США ввести санкции

ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Заявления со стороны Заявления со стороны США ввести санкции в отношении Гонконга из-за законопроекта о нацбезопасности лишь запугивание, заявил на пресс-конференции в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм

"Это в полной мере запугивание. Так называемые "санкции" совершенно необоснованны. Особый статус Гонконга обусловлен принципом "одна страна, две системы" и Основным законом, так называемые "санкции" иностранных государств не повлияют на Гонконг", - заявила Лэм, прибывшая в среду в Пекин для обсуждения с центральными властями законопроекта о национальной безопасности.

Она добавила, что "правительство специального автономного района полностью поддерживает соответствующую законодательную работу, а национальная безопасность является главным приоритетом".

Лэм подчеркнула, что разработка законопроекта о нацбезопасности в Гонконге является конституционной обязанностью центрального правительства КНР и проявлением заботы о Гонконге.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.

Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.