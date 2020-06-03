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В Гонконге прокомментировали угрозы США ввести санкции
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РИА Новости

В Гонконге прокомментировали угрозы США ввести санкции

14:37 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Заявления со стороны США ввести санкции в отношении Гонконга из-за законопроекта о нацбезопасности лишь запугивание, заявил на пресс-конференции в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Это в полной мере запугивание. Так называемые "санкции" совершенно необоснованны. Особый статус Гонконга обусловлен принципом "одна страна, две системы" и Основным законом, так называемые "санкции" иностранных государств не повлияют на Гонконг", - заявила Лэм, прибывшая в среду в Пекин для обсуждения с центральными властями законопроекта о национальной безопасности.
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Она добавила, что "правительство специального автономного района полностью поддерживает соответствующую законодательную работу, а национальная безопасность является главным приоритетом".
Лэм подчеркнула, что разработка законопроекта о нацбезопасности в Гонконге является конституционной обязанностью центрального правительства КНР и проявлением заботы о Гонконге.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
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Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Кэрри ЛэмДональд ТрампВсекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайВ мире
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