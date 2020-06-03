Путин призвал скорректировать подходы к обеспечению безопасности

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ситуация на начальном этапе эпидемии коронавируса показала, что нужно скорректировать подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей, заявил президент РФ Ситуация на начальном этапе эпидемии коронавируса показала, что нужно скорректировать подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей, заявил президент РФ Владимир Путин

"Что хочу подчеркнуть — ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей", — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

По его словам, это касается и выпуска средств индивидуальной защиты.

"От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение", — добавил президент.