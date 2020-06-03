Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:36
https://ria.ru/20200603/1572406984.html
Путин призвал скорректировать подходы к обеспечению безопасности
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572351961_0:43:3026:1745_1036x0_80_0_0_4b2b6ea962d9225d3306fd2c4d264334.jpg
РИА Новости

Путин призвал скорректировать подходы к обеспечению безопасности

14:36 03.06.2020
437
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ситуация на начальном этапе эпидемии коронавируса показала, что нужно скорректировать подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что хочу подчеркнуть — ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей", — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.
Медик
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
По его словам, это касается и выпуска средств индивидуальной защиты.
"От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение", — добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1210003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость сохранить доходы россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил гибкий подход компаний к производству масок и перчаток
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Китайский эксперт оценил новую ядерную политику России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин предложил обсудить изменения в работе материального госрезерва
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Эксперт рассказал о методах информационной борьбы против России
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19
Павел Крашенинников
Крашенинников: анализ принятых из-за COVID-19 законов защитит права людей
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19
Гонконг
В Гонконге прокомментировали угрозы США ввести санкции
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности
Путин рассказал о стратегии по защите внутреннего рынка от контрафакта
Программирование
Эксперт оценил влияние информационных технологий на политику и экономику
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕС идут интенсивные дискуссии по ограничениям на внешних границах
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил увеличить финансирование производства льняных изделий
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал идею создать резерв средств индивидуальной защиты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния