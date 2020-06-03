В ЕС идут интенсивные дискуссии по ограничениям на внешних границах

БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости, Мария Князева. Власти Власти Евросоюза ведут очень интенсивные переговоры относительно дальнейших шагов, связанных с ограничениями на пересечение внешних границ союза, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге в среду.

"По поводу ограничений на путешествия на внешних границах. Сейчас идут очень интенсивные консультации касательно следующих шагов по этим ограничениям, которые действуют до 15 июня", - сказал он.

Представитель ЕК рассказал о ряде контактов на различных уровнях между представителями стран ЕС. При этом самой Еврокомиссии очень важно, чтобы у Евросоюза был скоординированный подход по дальнейшим шагам относительно открытия границ, сказал он.

Ранее ЕК рекомендовала странам ЕС сохранить ограничения на необязательные пересечения внешних границ до 15 июня. При этом страны ЕС сами принимают окончательные решения по вопросу своих границ.

ЕК также представила ряд рекомендаций о том, как можно было бы открыть границы внутри союза, тем самым даже возобновить туризм уже этим летом.

В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, включая закрытие ресторанов, магазинов, салонов красоты, спортклубов, отмену массовых мероприятий и ограничения на передвижения и туризм. Экономика ЕС серьезно пострадала от этого. Страны союза уже начали постепенно смягчать карантинные меры, однако согласно последним прогнозам Еврокомиссии, ВВП союза рухнет в нынешнем году более чем на 7% против роста на 1,5% в прошлом году. Безработица, по ее мнению, может подскочить до 9% с 6,7% в 2019 году.