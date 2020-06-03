В Минпросвещения рассказали о числе выданных для онлайн-учебы гаджетов

Отмечается, что Минпросвещения в связи с переходом школ на обучение на дому с элементами дистанционного образования начало работу по обеспечению необходимой техникой детей и педагогов, не имеющих возможности приобрести гаджеты. Министерство обратилось к регионам с просьбой оперативно предоставить сведения о нуждающихся в технике и привлекло представителей бизнеса и общественные организации к работе.