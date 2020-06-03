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2020-06-03T14:42
https://ria.ru/20200603/1572406889.html
В Минпросвещения рассказали о числе выданных для онлайн-учебы гаджетов
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РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о числе выданных для онлайн-учебы гаджетов

14:42 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПреподаватель географии Эвелина Захарова во время онлайн-урока в школе в Дивногорске
Преподаватель географии Эвелина Захарова во время онлайн-урока в школе в Дивногорске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Преподаватель географии Эвелина Захарова во время онлайн-урока в школе в Дивногорске. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти полмиллиона российских школьников получили компьютеры для дистанционного обучения в рамках программы "Помоги учиться дома", сообщается в Telegram-канале "Большая перемена", который ведет пресс-служба министерства просвещения.
Отмечается, что Минпросвещения в связи с переходом школ на обучение на дому с элементами дистанционного образования начало работу по обеспечению необходимой техникой детей и педагогов, не имеющих возможности приобрести гаджеты. Министерство обратилось к регионам с просьбой оперативно предоставить сведения о нуждающихся в технике и привлекло представителей бизнеса и общественные организации к работе.
"К этой работе подключились Агентство стратегических инициатив и "Единая Россия", запустив акцию "Помоги учиться дома"... В результате необходимые гаджеты для обучения дома получили 494 369 человек: 415 167 школьников и 79 202 учителя из всех регионов, откуда поступили заявки", - говорится в сообщении.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
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