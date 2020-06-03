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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:32
https://ria.ru/20200603/1572406699.html
В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 35
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 35

14:32 03.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожилой пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области, общее количество летальных случаев в регионе достигло 35, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 3363 случая заражения коронавирусом, выздоровел 1361 человек. К 28 мая в области скончались 34 пациента с COVID-19.
"На сегодняшний день есть один скончавшийся мужчина 77 лет от новой коронавирусной инфекции, общее число умерших от данного заболевания составляет 35 человек. Он (умерший пациент) имел хронические сердечно-сосудистые заболевания и на фоне новой коронавирусной инфекции, пневмонии с обширным поражением легочной ткани скончался", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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