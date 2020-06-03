В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 35

Всего в области лабораторно подтверждены 3363 случая заражения коронавирусом, выздоровел 1361 человек. К 28 мая в области скончались 34 пациента с COVID-19.

"На сегодняшний день есть один скончавшийся мужчина 77 лет от новой коронавирусной инфекции, общее число умерших от данного заболевания составляет 35 человек. Он (умерший пациент) имел хронические сердечно-сосудистые заболевания и на фоне новой коронавирусной инфекции, пневмонии с обширным поражением легочной ткани скончался", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.