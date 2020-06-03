В Чили заявили об отсутствии серьезных разрушений после землетрясения

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 на севере Землетрясение магнитудой 6,9 на севере Чили не привело к серьезным разрушениям, сообщает правительство региона Антофагаста

Подземные толчки были зафиксированы в 07.35 по времени UTC (10.35 мск). Эпицентр располагался в 50 километрах к югу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама и в 226 километрах к востоку от города Антофагаста . Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

"Не зафиксировано серьезного вреда конструкциям", - говорится в заявлении в Twitter.

Две деревни остались без света. Сейчас ведутся оперативные работы.